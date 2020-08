L'ambizione di Kulusevski: "Voglio vincere la Champions con la Juve"

39 presenze, 10 gol e 9 assist alla sua prima stagione da professionista. Più, soprattutto, 35 milioni più 9 di bonus sborsati dalla all' per aggiudicarselo. Terminata la sua stagione col , ora Dejan Kulusevski è a tutti gli effetti un bianconero.

Il classe 2000 ha parlato a 'Tuttosport' delle sue ambizioni in bianconero, del gioco di Sarri e del ruolo che potrà occupare nel suo scacchiere tattico.

"Sono già focalizzato per vincere il decimo: sarà una bella sfida con e Atalanta. E voglio vincere la Champions. Sarri punta tanto sul dominio e sul possesso palla, i giocatori sono molto vicini tra loro. Mi intriga tantissimo come gioco. Potrò aiutare la squadra sia come esterno sia come mezzala".