Amazon sbarca in Premier League: trasmetterà 20 gare, c'è anche il Boxing Day

Venti gare trasmesse suddivise in due turni: Amazon sbarca in Premier League, tra i match proposti Liverpool-Everton e dieci del Boxing Day.

Tra le grandi novità che la prossima edizione della Premier League proporrà ci sarà anche l’ingresso a pieno titolo di Amazon nel mondo del calcio.

Il colosso statunitense, considerato la più grande Internet Company del pianeta, dalla prossima stagione trasmetterà infatti 20 partite del massimo campionato inglese, suddivise in due turni, attraverso Amazon Prime Video.

Nelle scorse ore è stato svelato il calendario dell’edizione 2019/20 della Premier League e contestualmente Amazon ha annunciato quali saranno le gare che trasmetterà.

Le sfide che andranno in onda saranno dieci del turno infrasettimanale che si giocherà ad inizio dicembre (3,4,5 dicembre), più altre dieci in programma il 26 dicembre, ovvero la giornata del famoso Boxing Day.

Se il turno di Santo Stefano non proporrà match di particolare rilievo, non lo stesso si può dire per quello di inizio dicembre. Tra le sfide trasmesse da Amazon spiccano infatti il derby del Merseyside che vedrà protagoniste ad Anfield ed , ma anche -.

Amazon, che trasmetterà nel Regno Unito e senza costi aggiuntivi, si unisce quindi con le sue 20 partite (contratto triennale) a Sky UK (128 partite in diretta) e BT Sports (52 gare in diretta) a fronte di un esborso da 90 milioni di sterline.