Amantino Mancini al Foggia: idea come allenatore in Serie D

Tra i candidati per la panchina del Foggia in Serie D c'è anche il nome dell'ex Roma Amantino Mancini.

Il punta a ritornare subito tra i professionisti dopo la caduta in Serie D e per farlo potrebbe affidarsi a un nome di lusso per la panchina.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si tratta di Amantino Mancini, ex centrocampista della , che secondo 'Sky Sport' è uno dei candidati per diventare il nuovo tecnico del Foggia.

L'articolo prosegue qui sotto

Mancini ha smesso di giocare nel 2016 ed ha subito iniziato il percorso per diventare allenatore, frequentando corsi specializzati in Inghlterra.

L'interesse per il brasiliano è stato confermato anche in conferenza stampa e il ritorno in di Mancini sembra dunque avvicinarsi.