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Cesc Fabregas ha voluto difendere Massimiliano Alvini dopo le critiche per l'atteggiamento tenuto dal suo Frosinone a 'San Siro' e la sconfitta per 5-1 contro il Milan.

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Aek Atene, valevole per la quinta giornata della fase a campionato di Champions League: "Faccio come Alvini contro il Milan, vado avanti con le mie idee. Certo, ci sono partite che dobbiamo saper gestire per vincere, ma cambiare tutto quello di bello si sta facendo, no. Sono orgoglioso dell’ultima partita contro il Cagliari in cui ci sono state tante cose nuove, giocatori di ritorno da nazionali, il fatto che giocavo contro un amico, Da Cunha trequartista al posto di Paz in un ruolo che non ha fatto tantissimo. Poi Ricci e Liberali titolari che fanno bene, Lahdo che entra bene. Insomma tutto questo ti fa capire che la squadra c’è, che è consapevole di quello che vuole fare e come lo fa".

Il tecnico spagnolo prosegue: "Mi piace avere stabilità, sapere controllare tutto anche se è difficile. Oggi voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore, questo è identità e coraggio, anche se ha perso 5-1. Quando perdi sei scarso, quando vinci un fenomeno. Bisogna avere equilibrio. Certo il calcio sta cambiando, merito anche degli arbitri che fischiano di più, meno gente che sta a terra, quella tattica non funziona più. È una svolta positiva per il campionato italiano, che sta diventando tra i due o tre più belli d’Europa".

E ancora: "Non cambia nulla per noi, siamo un club piccolo che sa molto bene chi è. Si respira un aria fantastica a Mozzate, conosciamo la nostra forza e la nostra debolezza. Quello che dice la gente non lo possiamo controllare, noi dobbiamo essere più forti e gestire le emozioni. Si parla molto di più dei ragazzi, questo li aiuta anche a maturare, se vogliono essere top devono saper gestire anche questo. È tutto molto all’inizio. Pensiamo al percorso e non al traguardo".

Su Couto: "Lo abbiamo preso perché sa fare anche quel ruolo. Lo faceva al Girona e al Dortmund, anche quella è un’opzione. La squadra sta bene, siamo gli stessi dell’ultima partita. Qualcuno della Primavera verrà aggregato. Siamo sereni e sappiamo di dover fare il nostro percorso in in tranquillità".

Sugli avversari: "I greci sono una grande squadra, hanno messo in difficoltà Il Real e lo Shakhtar, sono forti fisicamente e hanno una grande mentalità. Dovremo essere bravi noi a essere molto efficienti".