Alvaro Fernandez, il talento rampante dello United rimpianto dal Real Madrid

Gioiello trasformato da attaccante a terzino sinistro, Alvaro Fernandez spera di farsi spazio con ten Hag: può essere lui la sorpresa dei Red Devils.

La famiglia Fernandez è diventata una clientela abituale delle partite del Manchester United. Ogni settimana arriva in aereo dalla Spagna nella speranza che questo sia il giorno in cui il loro figlio, Alvaro, farà il suo debutto in prima squadra. E anche se la loro attesa si sta estendendo per tutta l'estate, la sensazione intorno all'Old Trafford è che quel momento sia piuttosto vicino.

Fernandez è andato in panchina con lo United nelle ultime quattro partite della scorsa stagione, una ricompensa dopo essere stato nominato Giocatore dell'anno Under 23 del club. E questa settimana, quella in cui lo United è tornato ad allenarsi per il precampionato, il talento 19enne sta svolgendo le sedute assieme al resto della rosa di Erik ten Hag, potendo così attirare l'attenzione del nuovo allenatore.

È probabile che Ten Hag rimarrà colpito, dato che Fernandez ha impressionato tutti a Carrington da quando è arrivato dal Real Madrid nel 2020: ha fatto parte della strategia aggressiva dello United, desideroso di strappare alcuni dei migliori giovani giocatori dai club più importanti d'Europa e farli entrare nella propria Academy.

Alvaro Fernandez has been named our U23s Player of the Year! 👏#MUFC | #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) May 11, 2022

Hannibal Mejbri è stato preso dal Monaco, mentre Marc Jurado e Alejandro Garnacho sono stati ingaggiati rispettivamente dal Barcellona e dall'Atletico Madrid, proprio nello stesso momento in cui è arrivato anche Fernandez.

Del quartetto, Fernandez è forse il favorito per farsi strada nei piani di Ten Hag, anche se il club ha messo nel mirino un nuovo terzino sinistro, ovvero Tyrell Malacia del Feyenoord.

Indipendentemente da ciò, le prestazioni di Fernandez a livello giovanile sono state impossibili da ignorare. Veloce, coraggioso, bravo con entrambi i piedi e con un occhio per la porta, è un terzino moderno nello stile di João Cancelo, il portoghese del Manchester City.

Fernandez è sufficientemente rapido da tirarsi fuori da spazi ristretti e ha tecnica e visione di gioco per spezzare in due le difese con i suoi passaggi.

Ha persino sviluppato una sorta di culto tra i tifosi, che prestano particolare attenzione all'Under 23 e che hanno visto il suo meraviglioso goal contro il Chelsea allo Stamford Bridge: un'azione che lo ha visto superare tre difensori in area di rigore prima di sparare in rete.

Segnare gol è qualcosa che viene naturale a Fernandez, essendo stato convertito da attaccante a terzino in giovane età.

"Mi piaceva fare goal - ha detto a Marca - In una stagione al Racing de Ferrol ne ho segnati più di 100!".

The cleanest of strikes 🧼



Does Alvaro Fernandez's effort v Chelsea U23s get your pick for our August Goal of the Month? ⤵️#MUFC | #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) September 5, 2021

Fernandez ammette che la parte più difficile della sua trasformazione a difensore è "correre all'indietro". E' comunque qualcosa che ha migliorato da quando è arrivato a Manchester.

"In Spagna c'è la cultura dell'attacco, attacco, attacco" ha detto al Manchester Evening News Paul McShane, allenatore delle giovanili dello United.

Gli è stato chiesto di Fernandez e del suo connazionale Jurado:

"Sto cercando di portare anche un po' di 'difendi, difendi, difendi' alla loro mentalità".

È l'istinto d'attacco di Fernandez, tuttavia, che lo rende così elettrizzante da guardare. Un talento in prospettiva per il futuro. Tra i suoi idoli c'era la leggenda del Real Madrid Marcelo, un giocatore di cui sognava di seguire le orme di quando lo hanno preso gli spagnoli nel 2017 dopo aver giocato nel Deportivo la Coruna.

Ma quando i suoi progressi si sono bloccati in quel di Madrid, è arrivato lo United. Il modo in cui è stato in grado di stabilirsi nel nuovo paese nel mezzo della pandemia è stato impressionante quanto le sue prestazioni in campo. Per i primi sei mesi della sua permanenza in Inghilterra, Fernandez è stato confinato in casa, eccezion fatta per un'ora di allenamento. Ha usato il tempo in modo costruttivo, migliorando tantissimo il proprio inglese. Sul campo di allenamento, McShane è stato incaricato di lavorare individualmente con Fernandez sul lato difensivo, mentre il giovane faceva la conoscenza della fisicità del calcio inglese.

"Le mie caratteristiche si sono adattate perfettamente - ha evidenziato - Volevo venire in Inghilterra per migliorare in difesa, ed è impossibile non progredire con Cristiano Ronaldo, Mata, Sancho e Rashford ogni giorno in allenamento".

Fernandez era presente per la prima sessione di Ronaldo allo United dopo il suo trasferimento dalla Juventus nell'agosto 2021, riuscendo ad incontrare l'eroe che sognava ai tempi del Real Madrid. Mata, tuttavia, è stato il giocatore della prima squadra che ha preso il connazionale sotto la sua ala protettrice prima di andarsene quest'estate.

Fernandez, tuttavia, ha sia il carattere che il talento per sopravvivere senza un mentore. Un'altra qualità notevole del suo gioco è il suo amore per i contrasti, senza dubbio ispirato da un altro dei suoi idoli, Sergio Ramos. Rimarrà allo United? Sembra essere pronto per una svolta in prima squadra, anche se ci sono club come l'Ipswich Town - allenato dall'ex United Kieran McKenna - che hanno mostrato interesse per un prestito.

Ad ogni modo, un debutto tra i professionisti è sicuramente solo questione di settimane. Indipendentemente dal luogo, la famiglia Fernandez sarà lì per vederlo di persona. Saranno le persone più orgogliose dello stadio.