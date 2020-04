Alvaro Benito, dalla Liga vinta col Real alla musica punk rock

Promessa del Real Madrid, cresciuto con Raul e Guti, ha vinto il campionato prima di grossi problemi fisici: è diventato famoso come cantante.

Non ci sono opposti più così opposti (è italiano?) come la musica rock, comprese le sue derivazioni, e il calcio. Chi dice il contrario mente, o cerca di illudersi. La verità è sempre stata questa, sin dagli albori. Il pallone è stato pop, ora è sopratutto reggaeton. Sono i suoi interpreti a definirlo. Fateci caso, non c'è spazio ad interpretazioni. I professionisti non si sono mai caricati con chitarre metal, bassi new wave. Un po' di dance e di techno, misti a musica leggera e tanto di quel reggaeton in tempi recenti da impazzire. Certo, le eccezioni esistono, ma sono quelle che confermano la regola. Pablo Daniel Osvaldo, ad esempio. Alvaro Benito, ad esempio. Chi?

Prendiamo la macchina del tempo, anche una Delorean, per tornare al 1995. Il è lontano anni luce dall'ultima vinta, ha appena visto l'odiato vincere contro la , ma ha cominciato a lavorare per il futuro. Un piano a lungo termine di terribili canterani uniti ad altri giovani di belle speranze pescati qua e là in Europa. Raul è il primo, verrà Casillas, c'è Guti. Con quest'ultimo, Alvaro Benito.

Ha 18 anni Alvaro Benito, gioca a centrocampo, sulla fascia. E' un mancino tutto pepe di cui si dice un gran bene. Venghino signori venghino, ogni giovane es guapo a mamà suya per il Real Madrid. Si sdoppia tra il team B e la prima squadra, in un 1995/1996 senza trionfi per i Blancos. Non è il caos in società, ma non c'è continuità di risultati, unità di intenti. Almeno, non ancora. Niente trofei, tanti giovani da cui creare il futuro.

Il 1996 segna la svolta. Senza la Champions League da giocare (clamoroso, sì), con un nuovo tecnico, Capello, e un nuovo presidente, Sanz, iniziata la rapida rinascita di un Real Madrid destinato a riprendersi tutto quello che era suo. Il tecnico italiano è estasiato dalle qualità di Alvaro Benito, lo schiera titolare in maniera secca e continua per tutta la prima parte del 1996/1997. Non è un ribelle, è il perfetto identikit di Capello. Al massimo differisce dai suoi compagni per le idee, molto da eterno giovane, da punkrocker, dall'andare oltre gli schemi. Unisce l'utile al dilettevole, nel walkman i Blink 182, sul campo cross e corsa.

Alvaro Benito non può che guadagnarsi la chiamata nella Under 21, sotto i riflettori del Real Madrid. Una chiamata che segnerà la sua vita e la sua carriera. Qua siamo nel campo dei se. Cosa sarebbe stato del ragazzo di Salamanca senza la sfida alla Slovacchia del novembre 1996? Bo. La storia porta il suo ginocchio a fare crack, con rottura di legamento crociato e frattura del menisco. Avete presente quando i comunicati post intervento evidenziano il 99% delle volte come questo sia andato per il meglio? Beh, esiste anche l'1%, altrimenti non sarebbe statistica. Qualcuno deve entrarci.

Benito viene operato, ma l'intervento provoca un cambio nella struttura del ginocchio e una conseguente necessaria operazione per il trapiano del legamento. E una ancora. A conti fatti è già la fine della sua carriera, visto che dal 1997 al 2003 giocherà appena 19 gare tra , Tenerife e Real Madrid B. Troppo forte il dolore ad una gamba ormai messa malissima, i giorni di allenamento si accumulano e causano continui stop. Deve guardare in faccia alla realtà e fermarsi, dicendo addio al calcio sì a 26 anni, ma dopo sei praticamente nulli.

Lo strano 1996/1997 è esempio di quello relativo a tanti giocatori protagonisti divenuti campioni dopo mesi ai box. Vince la , ma il sorriso è tirato, di chi cerca di farlo a tutti i costi per evitare di pensare negativamente. Il sorriso di chi ancora non sa che dovrà subire un altro intervento al ginocchio per un totale di cinque e un incidente stradale che continua a stressare il suo corpo, ma non la sua anima da artista. Il corpo lo sa, la mente lo sa. C'è da svoltare, trovare un punto d'appoggio, la busta numero due e il piano B. Nel 2002 la musica aiuta Benito, Alvaro aiuta la musica. Nascono i Pignoise, parto della mente di un calciatore atipico, sfortunato ma sognatore:

"Ho avuto la fortuna di avere diverse esperienze nella mia vita, da calciatore, da cantante, da doppiatore nel cinema. Il pallone però ce l'ho nel sangue, è la cosa più naturale".

Il punk rock, o meglio il pop punk, è al suo massimo splendore. The Offspring, Blink 182, Sum 41, Green Day e compagnia formano un'intera generazione di 15enni, riportando anche i 25enni come Alvaro Benito ad esserlo nuovamente. Non è la tipica storia della band che nasce in garage, tra ragazzi poco popolari e contro il mondo. Il calcio e questo genere di musica non si sono mai uniti e mai lo faranno, ma vuole provarci, mister AB. Recluta, guarda caso, un altro ex giocatore di belle speranze come Hector Polo e l'amico della sorella Pablo Alonso.

I Pignoise acquistano notorietà, tra la curiosità di un ex Real Madrid a voce e chitarra e alla già citata esplosione del genere proprio a inizio 2000. Il terreno è fertile, I Pignoise seminano e raccolgono incidendo diversi album in studio, crescono di popolarità quando la loro Te Entiendo viene scelta come sigla della serie poliziesca Los hombres de Paco. Il calcio per Alvaro Benito è superato, ma non del tutto. Il rammarico si trasforma in consapevolezza di avercela comunque fatta. Gli scarpini si trasformano in fischietto perchè i Blancos non si sono dimenticati di lui.

E' il 2015 ed esce l'ultimo disco fin qui realizzato dai Pignoise, Lo que queda por andar. Il punk rock e il pop punk rimangono nel cuore degli appassionati sopratutto per nostalgia, ma la moda è cambiata e anche le possibilità di andare oltre questa sono poche. Alvaro Benito e la sua band non mollano, ma il calcio torna prepotentemente. Florentino Perez lo sceglie come tecnico dell'Under 12, consigliato da Guti e Raul. E' un uomo diverso dal tipico allenatore e giocatore, ha altre idee e pensieri, ma sa cosa vuol dire correre dietro un pallone, nonostante tutto.

L'autostrada che separa il punk e il calcio è una striscia minuscola per Alvaro Benito, promosso prima con i ragazzi Under 15 e dunque con quelli Under 17. E' un rocker, un punkrocker e non ha peli sulla lingua. Tabù nel calcio. Dopo dichiarazioni pepate post eliminazione del Real Madrid contro il Barcellona, viene messo alla porta:

"Per me il problema è che ci sono tanti altri giocatori che giocano al di sotto del loro livello: parlo di Casemiro, che non è pronto per giocare un solo minuto secondo me, o di Kroos, che quando le cose vanno bene è fantastico ma quando il vento è contrario non mette nemmeno la barca in acqua. E ce ne sono altri come loro. Il problema è che oggi il Real non ha giocatori all'altezza".

Apriti cielo. Alvaro Benito è fuori dal Real Madrid, dispiaciuto, ma poco male. Un punk rocker può reggerlo.