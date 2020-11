Altro positivo al Covid-19 nel Torino: "È asintomatico". Niente Inter

Dopo le due positività di ieri, i granata ne registrano una terza, sempre di un nazionale: "Al rientro a Torino il calciatore era risultato negativo".

Tre positivi in poche ore. Il Covid-19 non dà tregua alla e in particolare al , che per il secondo giorno consecutivo è costretto a emettere un comunicato ufficiale. Altra positività, altra assenza per la sfida di domani contro l' .

🚨 | Nota del Club



Positivo al Covid-19 un calciatore reduce dagli impegni della sua Nazionale



👉https://t.co/TD60vqBi6e#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 21, 2020

Nessun dato identificativo, anche questa volta, tranne uno: si tratta nuovamente di un nazionale di rientro dagli impegni con la propria selezione. A differenza dei due calciatori trovati positivi nella giornata di ieri, il tampone effettuato al suo rientro a Torino aveva inizialmente dato esito negativo.

Il comunicato del club granata:

"Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra".

Giampaolo si ritroverà dunque con tre elementi in meno per affrontare l'Inter a San Siro: gara in programma nel pomeriggio di domani, con calcio d'inizio alle ore 15. Una bella gatta da pelare in un momento, e in una posizione di classifica, sempre complicatissimi.