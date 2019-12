Altro infortunio per Oxlade-Chamberlain: problema alla caviglia

Un anno e mezzo dopo, Alex Oxlade-Chamberlain ripiomba nell'incubo. Con la speranza che, questa volta, la sua uscita dal tunnel possa essere più rapida e meno dolorosa rispetto all'infortunio rimediato nell'aprile di un anno fa e costatogli la presenza ai Mondiali russi.

L'esterno del è stato costretto ad abbandonare anzitempo la finale del Mondiale per Club vinta sabato sera contro il Flamengo. E oggi il Liverpool ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale, e tramite le parole di Jurgen Klopp, l'entità del suo nuovo infortunio, che questa volta ha interessato non il ginocchio, ma la caviglia.

.@Alex_OxChambo is set to miss our final two matches of 2019 after sustaining an ankle ligament injury, Jürgen Klopp has confirmed.