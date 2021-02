Un altro infortunio al Napoli: Gattuso perde anche Petagna

Petagna ha accusato una distrazione parcellare del retto femorale destro durante l'allenamento. Ora gli indisponibili sono nove.

Emergenza piena al Napoli. Dopo gli infortuni di Ospina e Lozano, infatti, Gattuso perde anche Petagna. L'attaccante ha accusato un problema muscolare durante l'allenamento di lunedì.

Gli esami hanno evidenziato "una distrazione parcellare del retto femorale destro" che terrà fuori l'attaccante almeno per 15-20 giorni.

Petagna va così ad affollare ulteriormente l'infermeria del Napoli, composta attualmente da nove giocatori tra infortunati e positivi al Covid-19: Ospina, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Hysaj, Demme, Lozano, Mertens e ora Petagna.

L'emergenza insomma ha colpito tutti i reparti: Gattuso infatti ha a disposizione solo quattro difensori e un vero attaccante di ruolo (Osimhen), peraltro appena rientrato dopo un lungo stop.

Non il modo migliore per affrontare le prossime settimane, che vedranno il Napoli impegnato sia in campionato che in Europa League.