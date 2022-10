Altro infortunio muscolare per Di Maria: problema al flessore, esce dopo 24 minuti

Non c'è pace per Angel Di Maria: l'argentino è stato costretto al cambio col Maccabi per un guaio alla coscia destra. Al suo posto dentro Milik.

Non c'è pace per Angel Di Maria: l'attaccante argentino della Juventus, schierato dal primo minuto da Allegri in coppia con Vlahovic, è stato costretto al cambio dopo 24 minuti della sfida in casa del Maccabi Haifa a causa dell'ennesimo infortunio muscolare.

Non una sfida qualunque quella che impegna i bianconeri in Champions League: se non da "dentro o fuori", poco ci manca.

Dopo un avvio poco convincente, gli uomini di Massimiliano Allegri subiscono il goal di Atzili, ma la situazione peggiora poco prima della mezz'ora.

Di Maria è scatta su un pallone lanciato in profondità, arrestando successivamente la propria corsa e toccandosi il flessore della coscia destra.

Immediata la richiesta di sostituzione, con Allegri che si volta verso la panchina, in un momento difficilissimo: al posto dell'ex PSG è entrato Milik.

Prosegue dunque il periodo no di Di Maria, appena tornato in campo dopo aver saltato per squalifica la partita di campionato contro il Milan. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.