Altro infortunio a un ginocchio per Milik: Europei a rischio

Arek Milik si è infortunato durante Metz-Marsiglia: i primi accertamenti parlano di danni al menisco. Il polacco volerà a Barcellona per un consulto.

Arek Milik non trova pace. Se in campo gioca e segna, anche a recupero inoltrato come accaduto domenica in casa del Metz, il suo fisico continua a incassare i colpi della malasorte. E l'ultimo potrebbe addirittura costringerlo a saltare gli Europei in programma tra una ventina di giorni.

Altro problema a un ginocchio per l'ex centravanti del Napoli, oggi in forza al Marsiglia. E altri timori, espressi dalle parole di Jacek Jaroszewski, medico della Nazionale polacca, che ha comunicato l'esito dei primi accertamenti:

"Arkadiusz Milik si è infortunato al ginocchio sinistro durante l'ultima partita di campionato. I test effettuati subito dopo l'arrivo della squadra al campo di Opalenica hanno evidenziato lievi danni al menisco".

Quell'aggettivo pronunciato da Jaroszewski, "lievi", fa sperare la Polonia e Milik. Così come il cauto ottimismo generale del medico, secondo cui il guaio rimediato dall'ex napoletano non implica necessariamente la sua rinuncia agli Europei.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Già domani, per la precisione, quando Milik volerà a Barcellona per un consulto con il dottor Ramon Cugat, utile per stabilire con esattezza l'entità del danno e i possibili tempi di recupero.

In ogni caso, come confermato dalla stampa polacca, si tratterà di una vera e propria corsa contro il tempo. La Polonia ha già stilato un piano dettagliato per Milik, ma rischia di dover fare a meno di lui agli Europei.