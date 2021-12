Altro che "Holly e Benji": squadra giapponese segna usando "giro, giro tondo" come schema

C'è chi usa i blocchi in area di rigore, chi i movimenti a mezzaluna: in passato, in Serie A, qualcuno ha anche provato ad abbassarsi i pantaloncini per distrarre il portiere, ma quanto avvenuto in un campo da calcio giapponese non ha precedenti.

Questione di astuzia, forse: in Giappone si è andati oltre il concetto di "schema da calcio piazzato", e chissà che non rivedremo qualcosa di simile in futuro.

Siamo a Hofu, città della prefettura di Yamaguchi, nel Sud-Ovest. A Sud il Mare Interno, a Nord il Mare del Giappone e la prefettura di Shimane: a Est Hiroshima.

Si sa, da quelle parti gli sport giovanili fanno parte della formazione di ogni individuo come attività scolastica, e non solo ricreativa: alla Takagawa Gakuen High School non fanno eccezione.

Durante la gara contro la Seiryo High School di Kanazawa, valida per l'All Japan High School Soccer Tournament ("Winter Kokuritsu"), il torneo che vede affrontarsi le selezioni scolastiche del Giappone in programma dal 28 dicembre al 10 gennaio, ecco l'idea del secolo.

Roba da Captain Tsubasa, o se volete più semplicemente, da noi, Holly e Benji: solo che al posto del "tiro combinato" dei gemelli Derrick, i giocatori della Takagawa Gakuen High hanno pensato bene, su un calcio piazzato, di distrarre gli avversari mettendo in pratica un classico "giro, giro tondo".

Sì, avete capito bene: cross, cinque giocatori si tengono per mano roteando ed entrando in area, poi si staccano e uno di loro colpisce di testa, insaccando.

Un goal che fa scuola e che, sicuramente, farà discutere: e, chissà, ispirerà qualcuno.