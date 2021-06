Altro problema per Szoboszlai: l'infortunio al pube persiste, out per Euro 2020

Il talento classe 2000 dell'Ungheria non prenderà parte alla rassegna estiva. Arrivato in Bundesliga a gennaio scorso, non ha ancora giocato.

Euro 2020 perde un grande protagonista. Dominik Szoboszlai non farà parte della rassegna. Il numero 10 dell’Ungheria sta facendo i conti da mesi con diversi problemi fisici che non riuscirà a risolvere in tempo per prendere parte all’avventura con la selezione magiara.

La comunicazione del forfait è arrivata direttamente dalla nazionale, che ha diramato la lista completa dei convocati. Come informa la ‘Bild’, il classe 2000 ha già lasciato il ritiro di Saafelden, in Austria, dove la squadra ha iniziato a prepararsi agli ordini dell’allenatore italiano Marco Rossi.

Per Szoboszlai finora il 2021 è stato un anno da dimenticare. Trasferitosi al Lipsia a gennaio dal Salisburgo, non è ancora riuscito a giocare nemmeno un minuto a causa dei problemi fisici, in particolare un problema al pube.

Per l’Ungheria è un grosso problema da affrontare, visto che il proprio numero 10 era stato l’uomo ad aver centrato il goal decisivo agli spareggi per portare la propria nazionale a giocare Euro 2020.

Questo l'elenco completo dei convocati dell'Ungheria.

Portieri: Bogdán, Dibusz, Gulácsi.

Difensori: Bolla, Botka, Fiola, Kecskés, Lang, Lovrencsics, Orban, Szalai



Centrocampisti: Cseri, Gazdag, Holender, Kleinheisler, Nagy, Nego, Schäfer, Sigér



Attaccanti: Hahn, Nikolics, Sallai, Schön, Szalai, K. Varga, R. Varga