Altra proprietà americana in Serie A, Parma a Krause: "Realizzo un sogno"

Il CEO di Krause Group ha acquisito la quota di maggioranza del Parma: "Prometto il massimo impegno per questo club".

Il è ora per la maggior parte del Krause Group. La famiglia americana ha infatti il 90% della società gialloblù, con il 9% nelle mani di Nuovo Inizio e l'1% in quelle di Parma Partecipazioni Calcistiche, la società che riunisce l’azionariato diffuso dei tifosi.

In mattinata si è perfezionata la compravendita che ha mandato in visibilio Kyle Krause, presidente e CEO di Krause Group, come evidenziato al sito ufficiale del Parma:

"L’acquisizione è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo. Io e tutta la mia famiglia condividiamo un’enorme passione da generazioni per il calcio e per l’ , la terra dei nostri avi. Il Parma ha dimostrato in questi anni uno spirito da vero combattente, con la rinascita dalla Serie D che è stata una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Una storia che mi ha affascinato". Altre squadre Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno per questo club. Sarò onorato di rappresentare questi colori gloriosi e di poter ricoprire un ruolo nella storia centenaria di questa società. Darò il massimo per fare crescere il nostro sport, la nostra squadra e il numero dei nostri sostenitori a Parma, in Italia e nel mondo intero”. L'articolo prosegue qui sotto

Reduce da due anni in buoni ed utili a riportare i gialloblù stabilmente nella massima serie, il Parma spera di lottare al più presto nuovamente per l'Europa, come negli anni '90, nei primi 2000 e prima della discesa negli inferi e dei dilettanti di qualche annata fa.

Non solo , e dunque, anche il Parma è divenuto a stelle e strisce. Krause è stato accolto da alcuni tifosi fuori dal Tardini per poi visitare la città e il Tardini, così da cominciare la sua avventura come nuovo numero uno del club gialloblù.

I tifosi del Parma ora sognano in grande: del resto Krause Group può contare sui 2.8 miliardi di dollari di fatturato nel 2019, tanto da occupare la 178esima posizione nella classifica di Forbes delle più grandi aziende private. Ora il calcio, al top.