Altra defezione per l’Italia: problemi ad una caviglia, Politano lascia il ritiro

Roberto Mancini non potrà contare su Matteo Politano per le prossime due sfide di Nations League. Il giocatore del Napoli ha lasciato il ritiro.

Notizie non buone per Roberto Mancini e la Nazionale Azzurra. Matteo Politano infatti non prenderà parte alle prossime due sfide di Nations League in programma il 23 ed il 26 settembre rispettivamente contro Inghilterra ed Ungheria.

L’attaccante del Napoli ha infatti lasciato il ritiro a causa di un problema fisico.

A confermarlo è stato proprio il club partenopeo attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Matteo Politano lascia la Nazionale e rientra a Napoli. L'attaccante azzurro, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello Staff medico della Nazionale tornerà all'SSCN Konami Training Center dove inizierà la riabilitazione”.

Un ulteriore problema quindi per il commissario tecnico Azzurro, che in attacco deve già rinunciare ad elementi fondamentali come Chiesa, Berardi ed Insigne.

A disposizione di Mancini, che nelle scorse ore ha dovuto rinunciare anche a Verratti, restano per il reparto avanzato Gnonto, Cancellieri, Grifo, Immobile, Raspadori, Scamacca e Zerbin.

Come trapelato negli ultimi giorni, non è a questo punto escluso che il commissario tecnico Azzurro opti per un cambio di modulo passando ad un attacco a due punte.