Altetico Madrid-Juventus, sfida nella sfida tra Griezmann e Mandzukic

Dopo la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia, Antoine Griezmann e Mario Mandzukic sono pronti a sfidarsi ancora in Atletico Madrid-Juventus:

Attaccanti moderni, facce diverse della stessa medaglia. Mario Mandzukic e Antoine Griezmann , dotati di peculiarità opposte, aderiscono come decalcomanie alle esigenze tecnico-tattiche impartite dai rispettivi allenatori. Il loro confronto continua dopo la finale dei Mondiali di Russia 2018, manifestazione in cui si sono contrapposti con le rispettive nazionali. Mandzukic con la cenerentola Croazia , Griezmann sfoggiando la casacca della Francia laureatasi vincitrice.

Partendo dallo scorso 15 luglio, ci si sofferma tanto sulla sorprese croata quanto sull’esaltante trionfo transalpino, con i due perni offensivi estratti da destini diversi. Griezmann a realizzare un rigore. Mandzukic, invece, ad aprire le marcature della finalissima con un'autorete, salvo poi chiudere il punteggio nella porta giusta sussulto inutile ai fini del risultato.

Insomma, a conti fatti Griezmann ha colto una soddisfazione enorme, mentre Mandkukic ha dovuto soffocare la tremenda delusione nel silenzio, quest'ultimo ingrediente a lui caro. Eppure, il fato del calcio li metterà nuovamente di fronte, uno contro l’altro, a spiarsi da almeno 50 metri di distanza.

Al Wanda Metropolitano va in scena il primo atto della sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus , un match che si preannuncia di livello assoluto. Due grandi squadre a fronteggiarsi per ottenere il pass ai quarti di Champions, con in avanti interpreti diversi ma ugualmente bravi ed efficaci, nonché legati nelle puntate precedenti da intrecci di mercato.

Punteri di livello mondiale ma diametralmente opposti. Il numero 17 bianconero, il cingolato che fa della forza – abbinata alla tecnica – la sua arma vincente. Uno stoccatore bravissimo di testa, tutto fisico e muscoli che corre come un dannato per tutto il perimetro del campo; un attimo prima a mettere alla frusta le difese avversarie, un attimo dopo in fase difensiva a tamponare e respingere e a prendersi l'ovazione del pubblico amico.

Il francese, dal canto suo, è il cobra fulmineo, l’uomo dalle mille soluzioni in attacco, bravo a svariare e dialogare con la squadra, nonché glaciale nell'incenerire le difese avversarie.

Griezmann e Mandzukic avranno dalla loro due impianti di squadra tra i migliori in Europa, con compagni dotati di immensa qualità pronti supportare le scorribande offensive. Chi la spunterà?