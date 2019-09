Almeria, sondaggio su Twitter per cambiare stemma, nome e maglia

La nuova proprietà comandata da Turki Al-Sheikh sta 'sconvolgendo' le sicurezze dell'Almeria: il club potrebbe camboare nome, maglia e stemma.

L'Almeria milita nella seconda divisione del calcio spagnolo e, dopo aver cambiato proprietà questa estate, ha condotto una campagna acquisti formata da molti uomini per tentare subito la promozione in .

Para la próxima temporada... Porque respetamos y nos importa el sentir de nuestros aficionados, queremos saber vuestra opinión: pic.twitter.com/9CEFeKEdic — UD Almería (@U_D_Almeria) September 6, 2019

Per i tifosi però ci sono aspetti anche meno piacevoli del cambio di proprietà. Come il fatto che il nuovo proprietario, Turki Al-Sheikh, vuole radicalmente cambiare alcune 'certezze' storiche del club di Almeria.

Come potete vedere dal tweet pubblicato dal profilo dell'Almeria, il club ha proposto ai propri sostenitori un nuovo nome, un nuovo stemma, due nuove divise ed anche una nuova mascotte.

Poi, democraticamente, ha lanciato il sondaggio per capire quanti tifosi fossero d'accordo con questa trasformazione radicale. Al momento è in grande vantaggio il "no", come era prevedibile...