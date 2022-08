Almeria-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio in Liga per i campioni d'Europa allenati da Ancelotti. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ALMERIA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Almeria-Real Madrid

• Data: domenica 14 agosto 2022

• Orario: 22:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è pronto a ricominciare e a fare sul serio anche in questa stagione. Dopo la vittoria della Liga e della Champions, il 2022 dei blancos è partito con il successo in Supercoppa Europea contro l'Eintracht Francoforte.

Il primo impegno in campionato del Real è in casa dell'Almeria, neo promosso e tornato in Liga dopo la prima storica vittoria della Segunda Division della scorsa stagione.

In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ALMERIA-REAL MADRID

La partita di campionato tra Almeria e Real Madrid si giocherà domenica 14 agosto allo Stadio dei Giochi del Mediterraneo di Almeria. Fischio d’inizio previsto per le ore 22:00.

DOVE VEDERE ALMERIA-REAL MADRID IN TV

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

DOVE VEDERE ALMERIA-REAL MADRID IN STREAMING

La gara tra Almeria e Real Madrid si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita per DAZN è affidata a Riccardo Mancini.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA-REAL MADRID

ALMERIA (4-3-3): Pacheco; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Samù, De la Hoz, Robertone; Portillo, Sadiq, Ramazani.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius jr.