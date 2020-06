Allianz Stadium con i tifosi in Champions? E' un'ipotesi al vaglio dell'UEFA

Nel prossimo Comitato Esecutivo l'UEFA proporrà la parziale riapertura degli stadi in Europa: l'ultima parola spetterà comunque ai governi.

Il calcio nostrano si appresta a ripartire e lo farà rigorosamente a porte chiuse: ancora troppo alto il rischio per poter consentire ai tifosi la visione dal vivo, anche se per quanto concerne le competizioni europee la situazione potrebbe assumere dei risvolti diversi.

Il ritorno di Champions ed è previsto nel mese di agosto (da definire le date degli incontri rimanenti) e, come riportato dal 'Corriere di ', l'UEFA sarebbe intenzionata a dare il via libera alla parziale riapertura degli stadi: l'argomento sarà discusso nel Comitato Esecutivo in programma il 17 e 18 giugno.

L'idea sarebbe quella di sfruttare il 10% della capienza di ogni stadio: nel caso dell'Allianz Stadium, a - potrebbero assistere, eventualmente, 4mila spettatori sui 40mila totali. Un piccolo segnale di ritorno alla normalità.

Tutto, però, dipenderà dall'andamento della curva epidemiologica e, soprattutto, dalle decisioni prese dai governi a cui spetta sempre l'ultima parola: ripartire ma con criterio, senza fare il passo più lungo della gamba che si rivelerebbe fatale.