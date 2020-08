‘Prima’ da allenatore per Tiago: è il nuovo tecnico del Vitória Guimaraes

L’ex centrocampista della Juventus, Tiago, è stato presentato come nuovo allenatore del Vitória Guimaraes: “Una grande sfida per me”.

Chiusa nel 2017 una lunghissima carriera da calciatore, che l’ha portato a vestire anche le maglie di , , ed , Tiago Mendes riparte dal e lo fa per iniziare la sua prima avventura da allenatore.

L’ex centrocampista infatti è il nuovo tecnico del Vitória Guimaraes , squadra che si è piazzata al settimo posto nell’ultima edizione del campionato lusitano.

Tiago, che negli ultimi anni ha lavorato nello staff tecnico di Diego Simeone all’ Atletico Madrid , è stato già presentato alla stampa.

💬 Tiago Mendes: "A exigência é máxima e sempre me habituei a ela".



“Durante la mia carriera e per tutta la mia vita, ho sempre amato le sfide e questa è una grande sfida per me. Mi viene chiesto molto, ma ci sono abituato. Sono qui per dare tutto per questo club e sono davvero molto felice di iniziare. Non vedo l’ora di lavorare con i ragazzi in campo. E’ lì che mi sento bene ed è lì che si realizzano le cose”.

Per anni perno della Nazionale portoghese, Tiago in Portogallo ha vestito le maglie di Braga e da calciatore. Arrivato alla Juventus nell’estate del 2007 per diventare uno dei leader della compagine bianconera neopromossa in , a Torino in realtà solo di rado è riuscito ad esprimersi ad alti livelli.