Allenatore Sampdoria, Di Francesco ha detto sì: ora la risoluzione con la Roma

Non appena Di Francesco si libererà con la Roma, la Sampdoria potrà annunciare il nuovo tecnico: triennale con i blucerchiati.

A meno di sorprese dell'ulitmo minuto, Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore della . Il tecnico ha detto sì alla proposta blucerchiata ed ora si attende solo che risolva il suo contratto con la per essere annunciato come post Giampaolo.

Con Giampaolo prossimo a firmare con il , sarà Di Francesco a sostituirlo. Triennale alla Sampdoria per l'ex Roma, comunque ancora sotto contratto con i capitolini a tre milioni di euro annui fino al 2020. I blucerchiati sperano che le la questione si possa risolvere in fretta così da evitare nuovi colpi di scena.

Nella corsa a nuovo tecnico della Sampdoria, Di Francesco ha superato Pioli, altro allenatore finito nel mirino di Ferrero dopo il suo addio alla . La società genovese ha scelto però di continuare con un allenatore simile a Giampaolo, così da provare nuovamente a puntare l'Europa.

La Sampdoria sarà la quarta squadra allenata in da Di Francesco, dopo che lo stesso ha guidato , e per l'appunto Roma. Prima volta a Genova per il cinquantenne abruzzese, che nemmeno da calciatore aveva mai militato in un club cittadino.

Dopo 4-3-1-2 di Giampaolo, la Sampdoria dovrebbe così passare al 4-3-3 di Di Francesco, modulo per cui Ferrero e la dirigenza blucerchiata è già al lavoro: serviranno infatti esterni abili nell'uno contro uno da affiancare a capitan Quagliarella, titolarissimo al centro dell'attacco.

Prima di tutto però la risoluzione con la Roma e l'annuncio da parte della Sampdoria: poi Di Francesco lavorerà per un team che possa dare filo da torce nella parte alta della classifica.