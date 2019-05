Allenatore Roma, Gasperini è il primo nome: tra le alternative spunta Benitez

La Roma vorrebbe strappare Gasperini all'Atalanta ma non sarà facile, tra le alternative ci sono anche Rafa Benitez e Laurent Blanc.

La certezza alla ad oggi è solo una: l'allenatore della stagione 2019/20 non sarà Claudio Ranieri. L'attuale tecnico infatti ha ufficializzato in prima persona il suo addio al termine di questo campionato, come peraltro sempre previsto nei piani della società giallorossa.

Non è un mistero però che la Roma per la panchina sognasse Antonio Conte e il no dell'ex CT non è stato certo digerito troppo bene dalla piazza. Ecco perché adesso bisognerà trovare un nome all'altezza.

Il candidato numero uno secondo 'Il Corriere dello Sport' è diventato Gianpiero Gasperini, allenatore che sta guidando l' verso una storica qualificazione in e che mercoledì potrebbe alzare la Coppa proprio all'Olimpico contro la .

L'Atalanta ovviamente non vorrebbe perdere Gasperini ma il tecnico dopo la vittoria contro il non si è sbilanciato troppo sul suo futuro.

"Con il presidente ho un grande rapporto, lui conosce le mie idee. E poi non si può pensare alla panchina o al futuro. Bergamo non è Milano o Roma, siamo seguiti da migliaia di famiglie, non si può pensare ad altro".

Gasperini insomma pare tentato dall'eventuale offerta della Roma, ma chiederà precise garanzie per evitare di bruciarsi e ripetere la brutta avventura già vissuta all' qualche anno fa.

Intanto la Roma valuta le possibili alternative e tra queste secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe anche Rafa Benitez, ex tecnico di e Inter che lascerebbe volentieri per tornare ad allenare in .

Giampaolo invece sarebbe sceso nell'indice di gradimento giallorosso ed eventualmente potrebbe sostituire Gasperini all'Atalanta, mentre Franco Baldini stima molto Laurent Blanc, già CT della e tecnico del ma senza panchina ormai da tre anni.

Infine sembra definitivamente sfumato il sogno Sarri che ha ormai ribadito più volte la volontà di continuare la sua esperienza al .