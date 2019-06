Allenatore Roma, Fonseca supera Mihajlovic dopo la "rivolta" dei tifosi giallorossi

Paulo Fonseca, attuale tecnico dello Shakhtar, è il nome favorito per la panchina della Roma. Tifosi giallorossi in "rivolta" contro Mihajlovic.

La panchina della , dopo l'addio di Claudio Ranieri, non ha ancora un padrone. Ci sono stati tanti nomi in lizza per questo ruolo, ma tutti si sono in qualche modo chiamati fuori. Da Conte a Gasperini, passando per Sarri.

Adesso ci sono soltanto due nomi tra i papabili per la panchina della Roma, al netto di clamorose sorprese dell'ultimo minuto. Stiamo parlando di Paulo Fonseca e Sinisa Mihajlovic. Ma oggi, dopo la "rivolta", sui social e non solo, scatenata dai tifosi giallorossi contro la candidatura di Sinisa Mihajlovic, il portoghese è in netto vantaggio.

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca siede sulla panchina dello Donetsk dal 2016 ed il suo palmares in conta tre campionati, tre coppe nazionali ed una supercoppa. Più alcune ottime prestazioni anche in .

Alla Roma piaceva già dai tempi di Monchi e adesso piace pure a Petrachi che, anche se non ancora ufficialmente, agisce nell'ombra già da direttore sportivo giallorosso. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dela Sera', la presa di posizione dei tifosi ha fatto spostare l'ago della bilancia proprio dalla parte di Fonseca.

Mhajlovic era un profilo che piaceva, anche per quanto fatto vedere a quest'anno, ma i sei anni con la ed il suo tifo apertamente dichiarato per i biancocelesti sono un ostacolo troppo grande.

La Roma proporrà a Fonseca un contratto da 2,5 milioni all'anno per tre anni. E' lo stesso che avrebbe proposto a Gasperini. Si attende quindi la risposta del tecnico portoghese e la fine del rapporto con lo Shakhtar, che non dovrebbe opporre resistenza alla sua uscita.