Allenatore Roma, Fonseca a un passo: può portare con sé Marcos Antonio e Ismaily

Salvo clamorosi colpi di scena, la Roma punterà su Fonseca per la panchina: il portoghese può portare con sé due rinforzi, De Zerbi l'alternativa.

Ore decisive in casa per quanto riguarda la scelta dell'allenatore. Sembra ormai quasi fatta per l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, con il tecnico dello Donetsk che potrebbe portare con sé dall' anche qualche rinforzo di mercato.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il portoghese è pronto a lasciare lo Shakhtar nonostante un contratto in scadenza nel 2020, forte di un accordo morale con il presidente Rinat Akhmetov, pronto dunque a liberarlo.

Nel caso in cui la trattativa con la Roma dovesse però clamorosamente saltare, i giallorossi avrebbero già allertato Roberto De Zerbi. Il tecnico del è infatti la prima alternativa a Fonseca, anche se il portoghese al momento gode di un appeal superiore, vista l'esperienza accumulata prima in patria - soprattutto con e Braga - e poi in Ucraina con lo Shakhtar appunto.

L'arrivo di Fonseca potrebbe poi permettere alla Roma di portare a Trigoria anche i primi due rinforzi di mercato. Come riportato sempre dal 'Corriere dello Sport', l'allenatore portoghese avrebbe infatti già parlato con i giallorossi della sua volontà di portare con sé Marcos Antonio e Ismaily, entrambi ora allo .

Il primo è un centrocampista centrale classe 2000, il secondo un terzino che di anni ne ha invece 29. Pupillo di Fonseca, Ismaily è particolarmente bravo a impostare l'azione da dietro, aspetto che potrebbe rendere il suo arrivo molto prezioso in casa Roma.

Sposata già la linea verde dettata dalla società, Fonseca avrebbe inoltre chiesto di trattenere a tutti i costi Nicolò Zaniolo, con il talento giallorosso che a breve dovrebbe infatti un rinnovo fino al 2024.

Pronta a rinforzarsi in difesa, soprattutto in caso di partenza di Manolas, e in porta, la Roma potrebbe inoltre puntare Mattia Perin. Desideroso di tornare a giocare con continuità, il portiere italiano potrebbe infatti decidere di salutare la , con i bianconeri pronti però a chiedere come contropartita Stephan El Shaarawy, il quale non ha rinnovato il proprio contratto in scandeza nel 2020.