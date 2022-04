Allenatore picchiato da un genitore: "Colpito a tradimento, ho rischiato di perdere un rene"

Un gesto folle e ingiustificabile. Un raptus improvviso che ha costretto il giovane allenatore Francesco Latini a essere ricoverato d'urgenza in ospedale. In occasione di una partita di un torneo giovanile della categoria Esordienti (12 anni) giocata a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro-Urbino, il padre di uno dei ragazzi in campo - un 40enne romano di un metro e 90 centimetri per oltre 100 chilogrammi di peso - sul punteggio di 2-0 per la propria squadra si è scagliato contro il tecnico avversario picchiandolo con calci e pugni.

L'episodio è accaduto durante la gara tra Accademia Calcio Terni e Polisportiva Gdc Ponte di Nona. L'allenatore Francesco Latini è finito al pronto soccorso con il serio rischio di intervento chirurgico al rene. A scatenare la rabbia ingiustificata del genitore l'intervento del giovane tecnico in mezzo al campo per sedare gli animi. Il papà ha prima insultato il mister e poi lo ha attaccato fisicamente con un pugno in pieno volto e i calci sulla schiena. L'intervento di un poliziotto e padre di un altro ragazzo e quello dell'ambulanza hann evitato conseguenze peggiori.

Partita sospesa e immediato soccorso per Latini, 33 anni e di professione impiegato, che per fortuna ha scongiurato l'operazione al rene. L'aggressore ora rischia un Daspo.

Intervistato da 'Il Resto del Carlino', il giovane allenatore ha ricordato il brutto episodio e ha annunccito la volontà di agire legalmente contro l'aggressore:

"Denuncerò l'aggressore perché non posso perdonare un gesto di violenza di questo tipo avvenuto di fronte agli occhi di tanti bambini e di tanti genitori rimasti sotto choc. Ho rischiato di perdere il rene, così mi hanno detto i medici, tanto da essere portato sul tavolo operatorio: solo all'ultimo momento l'operazione è stata evitata perché si era interrotto il sanguinamento".

Ha rischiato di perdere un rene Francesco Latini, l'allenatore di una squadra di calcio giovanile picchiato selvaggiamente durante una partita dal padre di un giocatore avversario. "Grande tristezza", dice, "il calcio per me è vita" pic.twitter.com/mvB6UMb2AJ — Tg3 (@Tg3web) April 19, 2022

L'Accademia Asd Terni ha lanciato un messaggio attraverso il profilo ufficiale Facebook dopo il brutto episodio accaduto al proprio allenatore:

"Ci dissociamo da ogni forma di violenza sia essa verbale o ancor peggio fisica. Il calcio deve essere solo un divertimento. Tutta la società e lo staff sono vicini al nostro istruttore Francesco... Ti aspettiamo presto in campo e ti aspettano i tuoi ragazzi".

All'interno lo screen di un post pubblicato sul profilo personale dal 33enne allenatore Francesco Latini:

"Sto bene, fortunatamente ma ho rischiato di farmi male seriamente. I miei ragazzi mi danno la forza di credere che ci sia ancora nel mondo un barlume di speranza nonostante tutta l’immondizia umana che lo popola. Non mi toglierete mai la speranza, non mi farete mai passare la voglia di portare in campo ciò in cui fermamente credo. Nemmeno pestandom... Già mi mancate, torno presto raghi...".