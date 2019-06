Allenatore Milan, Salvini non parla: "Poi si offendono e mi dicono di fare il ministro... "

Il 'nemico' Gattuso ha lasciato la panchina del ma Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, non è tranquillo per il futuro della sua squadra del cuore.

Il Ministro degli Interni, intervenuto a Potenza, ha detto la sua sulle prossime mosse del Milan chiedendo investimenti sul calciomercato.

"Spero che la società abbia delle idee, cosa che non ha avuto negli ultimi anni. Al di là dell'allenatore, che è importante, in campo però ci vanno i giocatori: o comprano qualcuno che costruisce gioco oppure la vedo male anche per i prossimi anni".