Allenatore Milan: Jardim è il favorito, Simone Inzaghi e Giampaolo alternative

Il Milan deve trovare l'erede di Gattuso: il favorito resta Jardim, ma per la panchina rossonera sono in corsa anche Simone Inzaghi e Giampaolo.

La rottura è arrivata ieri sera durante un incontro con Gazidis, Gattuso ha deciso: nonostante altri due anni di contratto a due milioni di euro netti a stagione oggi stesso rassegnerà le sue dimissioni da allenatore del .

Troppo grandi le diverdenze di vedute con l'amministratore delegato al quale, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', Gattuso avrebbe chiesto precise garanzie tecniche sul rafforzamento della squadra.

Gattuso insomma pretendeva l'acquisto anche di giocatori già pronti per tentare l'assalto al quarto posto, la linea di Gazidis invece prevede solo under 23 da valorizzare ed eventuale rivendere tra qualche anno.

Adesso quindi il Milan deve trovare un allenatore che sposi in pieno la nuova linea societaria e in tal senso il nome più caldo resta quello di Leonardo Jardim, tecnico che peraltro ha già lavorato col futuro dirigente rossonero Campos al .

Le alternative comunque non mancano e sono rigorosamente italiane: al Milan, ad esempio, piace molto Simone Inzaghi che non ha ancora trovato un accordo con Lotito sul suo futuro alla .

Lo stesso discorso vale per Marco Giampaolo. Ieri il tecnico ha incontrato la per cercare un'intesa ma, in caso di chiamata dal Milan, chiederebbe immediatamente il via libera ai blucerchiati.

Leonardo Jardim, Simone Inzaghi o Marco Giampaolo: la corsa alla panchina del Milan è ufficialmente iniziata.