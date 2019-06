Allenatore Milan, Giampaolo sempre più vicino: la prima richiesta è Praet

Marco Giampaolo è il candidato numero uno alla panchina del Milan, il tecnico potrebbe portarsi Andersen e Praet dalla Sampdoria.

Inizia la settimana decisiva per la panchina del che ieri ha visto sfumare uno dei possibili candidati: Simone Inzaghi. Il tecnico infatti ha deciso di restare alla con cui rinnoverà fino al 2021.

Il favorito quindi adesso è Marco Giampaolo, primo nome nella lista di Paolo Maldini che peraltro deve ancora sciogliere la riserva sul ruolo da direttore tecnico che gli ha ufficialmente offerto Gazidis dopo l'addio di Leonardo.

Giampaolo intanto secondo 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe già chiesto il via libera alla , con cui ha un altro anno di contratto, e non vede l'ora di tuffarsi nella nuova avventura.

Tanto che in base a quanto riporta 'Il Corriere dello Sport' Giampaolo avrebbe già in mente il suo Milan e vorrebbe chiedere al Diavolo di acquistare due suoi pupilli: il difensore Andersen e soprattutto Denis Praet.

Giampaolo d'altronde ha speso parole davvero importanti per il centrocampista belga, trasformato dal tecnico prima in una mezzala e poi in un regista.

"David è da grande squadra. Anche se il ruolo che lo potrà proiettare fra i migliori d’Europa è quello di play basso davanti alla difesa, e non di mezzala....Praet può essere il Modric o il Pjanic del domani perchè sa giocare, contrastare e ha l’agonismo giusto".

Nel caso in cui qualcosa dovesse andare male il Milan secondo 'La Gazzetta dello Sport' valuta le possibili alternative come Di Francesco o De Zerbi, altri profili molto stimati da Maldini. Il grande favorito per la panchina rossonera però è Marco Giampaolo.