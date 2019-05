Allenatore Juventus, Zazzaroni sicuro: "Macchè Guardiola! Allegri mi ha detto che secondo lui prendono Sarri"

Chi sarà il prossimo allenatore della ? E' questo l'argomento del giorno da quando il club bianconero ha ufficializzato l'addio di Massimiliano Allegri la scorsa settimana.

Nelle ultime ore è rimbalzato con insistenza il nome di Pep Guardiola , ma secondo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si tratta di voci totalmente infondate.

Poi, intervistato da 'Tutti Convocati', trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato:

"Dopo aver letto che Guardiola era a Milano, l'ho chiamato. Era ad Abu Dhabi, ci ho parlato. Non ci pensa minimamente a lasciare l'ambiente City, dove è circondato da persone che conosce. Mi hanno offeso in tanti, penso che i social siano produttori di disinformazione. Ho certezze perchè di Guardiola mi fido, mi ha detto personalemente delle frasi che sono come sentenze non delle supposizioni. La Juve non ha interesse a smentire, la Borsa sale infatti".