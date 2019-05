Allenatore Juventus, Sarri sale sempre di più: Agnelli lo avrebbe già chiamato

Andrea Agnelli avrebbe personalmente chiamato Sarri domenica sera. Il tecnico del Chelsea ora è il grande favorito per la panchina della Juventus.

L'annuncio ufficiale non arriverà quasi certamente prima di dieci giorni, ma come anticipato ieri le quotazioni di Maurizio Sarri per la panchina della Juventus sono in costante rialzo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti Andrea Agnelli in persona avrebbe telefonato a Sarri domenica sera per sondare il terreno. Prima però l'ex tecnico del deve giocarsi la finale di col .

Subito dopo sarà divorzio e Sarri potrebbe davvero dire di sì alla , grande avversaria degli anni di Napoli dove ovviamente non prenderebbero benissimo il suo approdo in bianconero.

Sarri comunque non è l'unico nome sulla lista della Juventus che non ha abbandonato la pista Simone Inzaghi, mentre sembrano più lontani Josè Mourinho e Antonio Conte.

Il primo avrebbe declinato l'ipotesi bianconera perché preferirebbe allenare in altri campionati, il secondo invece secondo 'La Gazzetta dello Sport' ha aspettato a lungo un chiamata dalla Juventus che però non è mai arrivata.

Difficile arrivare a uno tra Pochettino e Pep Guardiola nonostante le voci che si sono a lungo rincorse ieri su presunti incontri di Paratici a Palazzo Parigi.

Entrambi i tecnici piacciono moltissimo alla Juventus e sarebbero i preferiti, ma liberarli rispettivamente da e sembra quasi impossibile.

Ecco perché, ad oggi, il favorito per la panchina bianconera si chiama Maurizio Sarri. Le sorprese, però, sono sempre dietro l'angolo e da qui ai primi di giugno tutto potrebbe clamorosamente cambiare.