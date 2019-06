Allenatore Juventus, giorni decisivi per Sarri: il tecnico sogna Koulibaly

Maurizio Sarri oggi dovrebbe liberarsi dal Chelsea, martedì poi potrebbe essere il giorno dell'accordo con la Juventus. Koulibaly il sogno...

Come vi raccontiamo ormai da giorni, Maurizio Sarri e la sono due promessi sposi che aspettano solo qualche dettaglio per potersi dire "sì". I dettagli che si aspettano non sono certo minimali, ma la questione sarà chiusa in questa settimana, anche perché i bianconeri hanno una stagione da programmare.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l’allenatore del è sempre più vicino alla panchina juventina e l’annuncio è atteso entro il fine settimana. Oggi Sarri potrebbe liberarsi definitivamente dai Blues, poi tra domani e dopodomani potrebbe chiudere tutti i dettagli con la Vecchia Signora.

Intanto, mentre la Juventus tratta Maurizio Sarri grazie anche all'intermediario Fali Ramadani, c'è un nome nuovo che è cominciato a circolare per i bianconeri, legato proprio al tecnico ex e all'agente macedone.

Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, pupillo di Maurizio Sarri al Napoli e gestito proprio da Fali Ramadani. Il pensiero alla Juventus è scattato quasi automaticamente, trattando l'attuale allenatore del Chelsea. D'altronde la Vecchia Signora farà un colpo in difesa: il primo nome, che lentamente però sta sfumando, è quello di De Ligt.

I soldi che la Juventus aveva in mente di stanziare per l'olandese potrebbero essere girati al Napoli per Koulibaly. Ma naturalmente non è così semplice, qui in più c'è la diffoltà proprio di trattare con una rivale e con De Laurentiis, che se proprio sarà costretto a vendere il difensore senegalese vorrebbe farlo all'estero.

Il piano della Juventus è quindi quello di proporre al Napoli un'offerta irrinunciabile, e corteggiare Koulibaly proprio grazie a Maurizio Sarri. Più di 80 milioni la Vecchia Signora proverà a proporre al Napoli, che però sa di poter forzare la mano anche all'estero: il infatti pare aver posato gli occhi proprio sul senegalese.

La possibile asta, sempre che Aurelio De Laurentiis non metta il veto fin da subito a questa cessione, non fa sicuramente il gioco della Juventus...