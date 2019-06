Allenatore Genoa, Andreazzoli può sostituire Prandelli: superata la concorrenza

Andreazzoli verso la permanenza in Serie A: il tecnico dell'Empoli può sostituire Prandelli al Genoa, superata la concorrenza di Nicola e Lamouchi.

Non è riuscito a evitare la retrocessione all'ultima giornata ma il grande lavoro fatto con l' in questa stagione non è per nulla passato inosservato. A differenza del club toscano, Aurelio Andreazzoli potrebbe dunque rimanere in , dove a cercarlo ora non è più soltanto il .

Accostato alla panchina del club emiliano nel caso in cui Sinisa Mihajlovic dovesse lasciare, il tecnico di Massa è finito anche nel mirino del , club che sarebbe deciso a offirgli il ruolo di guida dopo aver detto addio a Cesare Prandelli.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', molto dipenderà però dall'incontro che avverrà domani tra il presidente del Grifone Enrico Preziosi e l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, il quale ha già incontrato il direttore generale Giorgio Perinetti la scorsa settimana.

Forte di un accordo fino al giugno del 2020, con l'anno di prolungamento del contratto scattato in automatico dopo la conquista della salvezza, la volontà di Prandelli sarebbe quella di restare al Genoa. Resta da vedere se anche i rossoblù decideranno di continuare o meno con lui, anche se al momento Preziosi pare orientato maggiormente verso un cambio di allenatore.

Ecco allora che proprio Andreazzoli potrebbe ricevere una chiamata dal Grifone nelle prossime ore, con il tecnico dell'Empoli che ha ormai superato nelle gerarchie Davide Nicola e Sabri Lamouchi, gli altri due nomi analizzati dalla dirigenza del Genoa.