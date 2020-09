Allenatore dell'anno UEFA: Gasperini prima di Guardiola e Zidane

Flick, Klopp e Nagelsmann per il titolo: Gasperini quinto dietro Tuchel, nella top ten anche Antonio Conte.

Saranno Flick, tecnico del Campione di tutto, Nagelsmann, giovane allenatore del che continua la sua ascesa continentale, e Jurgen Klopp, mister del , a contendersi il titolo di miglior allenatore maschile UEFA della passata stagione.

I tre allenatori finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2019/20 di Champions ed , insieme a 55 giornalisti del gruppo European Sports Media, in rappresentanza delle 55 federazioni UEFA: ognuno ha scelto tre nomi assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Agli allenatori non è stato permesso di votare per se stessi.

Fuori dalla finale per il titolo di miglior tecnico, Tuchel del , arrivato fino alla finale della , battuto dal devastante Bayern di Flick, capace di vincere tutto in e in Europa. Dietro di lui a sorpresa, con 68 voti (8 in meno del collega tedesco) l'allenatore dell' , Gasperini.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Il mister della Dea ha sfiorato la semifinale di Champions, con una pazzesca rimonta del PSG nei minuti finale, entrando nel cuore di tanti colleghi delle due competizioni europee. Appena 57 voti invece per Lopetegui, che ha conquistato l'Europa League ai danni dell' .

32 voti per Rudi Garcia, 25 per Zidane, 11 per Guardiola. A chiudere la top ten invece con nove voti, Antonio Conte: l'ex allenatore di e ha portato l'Inter in finale di Europa League dopo la retrocessione dalla Champions, venendo però battuto dal di Lopetegui.

I votanti hanno espresso le loro preferenze non solo per le prestazioni in Champions ed Europa League, ma anche per quelle nei campionati nazionali. Favorito assoluto ovviamente Flick, con cui il Bayern ha vinto Champions, e Coppa di Germania dopo essere subentrato a Kovac a inizio annata.