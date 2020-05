Allenarsi con Eriksen? Ora si può: all'asta una seduta con il danese

Eriksen ha messo all'asta una sessione d'allenamento virtuale di 30 minuti con lui in persona: il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha sognato di allenarsi con il proprio idolo: praticamente tutti gli appassionati di sport oseremmo dire, e ora è possibile che questo diventi realtà, seppur in modalità virtuale.

Christian Eriksen ha deciso di sposare la causa dell'organizzazione no-profit Fodboldfonden, dedita a raccogliere fondi per aiutare i bambini più poveri e in difficoltà presenti in : il centrocampista dell' ha messo all'asta niente di meno che una seduta d'allenamento con lui della durata di 30 minuti.

Sarà possibile fare la propria offerta sul sito d'aste di Copenaghen Bruun Rasmussen fino al 2 giugno: al momento la cifra più alta è di 2100 corone danesi (poco più di 281 euro) ed è destinata certamente a salire con il passare delle ore e dei giorni.

Quindi chi ha voglia di provare il brivido di allenarsi con Eriksen si faccia pure avanti: non sarà come dal vivo ovviamente, ma in tempi d'emergenza come questi va benissimo anche così.