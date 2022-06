Allenamento con la maglia del proprio club giovanile: l'iniziativa dell'Olanda

La Nazionale Orange ha deciso di celebrare la Giornata nazionale del calcio olandese facendo indossare ai giocatori le maglie con cui hanno iniziato.

Celebrare la Giornata nazionale del calcio olandese in maniera particolare. Operazione riuscita per la Nazionale Orange di Van Gaal, che in vista dei prossimi incontri di Nations League ha optato per un ritorno alle origini da parte dei giocatori convocati.

L'Olanda sfiderà la Polonia per la Nations League sabato alle ore 20:45, allenandosi con maglie completamente diverse una dall'altra. La federazione ha infatti fatto indossare a De Ligt, Depay e soci il club da cui hanno iniziato la propria carriera calcistica nelle giovanili.

Per questo motivo, agli ordini di Van Gaal, i convocati hanno vestito i più svariati colori, indossati parecchi anni fa: Hateboer con quella del Groningen, Akè con la gialla dell'ADO Den Haag, il Moordrecht per Depay o l'Abcoude per De Ligt.

Grande entusiasmo da parte dei tifosi sul social e di alcuni dei piccoli club presenti tra le maglie, orgogliosamente a ricordare come gli attuali rappresentanti del calcio olandese abbiano in passato calcato campi di provincia prima di diventare superstar.

Dopo essere tornata agli Europei, eliminata negli ottavi nell'ultima edizione vinta dall'Italia, la Nazionale olandese ha grande fiducia per il 2022, visto il ritorno ai Mondiali dopo la mancata qualificazione in terra russa. Un evento catastrofico già dimenticato.

Ai Mondiali, l'Olanda dovrà affrontare la gara inaugurale contro il Senegal: nello stesso girone, l'A, ci saranno anche i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador, che proprio nella Giornata Nazionale del calcio olandese può sorridere. Non sarà infatti estromessa dalla competizione.