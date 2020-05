Allenamenti di gruppo senza permesso: stangato il LASK

Il LASK è stato sanzionato per aver violato le regole di distanziamento sociale. In questo modo ha perso la vetta della Bundesliga austriaca.

Solo fino a poche ore fa era in vetta alla austriaca, adesso si ritrova secondo senza essere ancora tornato in campo.

Il LASK Linz è stato sanzionato con ben 12 punti di penalizzazione perché reo di aver violato le regole di sicurezza imposte dall’emergenze coronavirus nel corso delle sue sessioni di allenamento.

La compagine austriaca, in vista della ripresa del campionato prevista per l’inizio di giugno, ha deciso di organizzare sessioni di allenamento di gruppo, nonostante fossero tassativamente vietate. In infatti, le disposizioni attuali consentono solo sedute in piccoli.

Altre squadre

La cosa ha creato scalpore ed anche gli altri undici club della Bundesliga hanno espresso la loro disapprovazione, sollevando la preoccupazione legata al fatto che il LASK possa trarre un vantaggio ‘sleale’ dalla situazione che si è venuta a creare.

La società, che è stata anche multata di 75mila euro, ha parlato di ‘spionaggio industriale’, ma ha anche presentato pubbliche scuse per aver apertamente violato il protocollo di distanziamento sociale.

Tenendo contro della formula della Bundesliga austriaca (dopo 22 giornate i punti vengono dimezzati e si prosegue con un torneo con due gruppi di squadre separati), al LASK si è visto di fatto penalizzato di 6 punti in questa seconda fase e quindi è scivolato al secondo posto al secondo posto a -3 dal .

Il LASK avrà ora dieci partite a disposizione per provare a riprendersi la vetta, ma intanto ha già presentato ricorso poiché ritiene le sanzioni sproporzionate rispetto al fatto commesso.