Allenamenti 'facoltativi', i dubbi dei calciatori: giovedì l'incontro per il protocollo

Giovedì la discussione sul protocollo. Alcuni giocatori hanno 'avvisato' il proprio club. Meloni: "Calcio non ha chiesto aiuti al governo".

L'incontro tra la FIGC e il Comitato Tecnico Scientifico, stabilito per analizzare il protocollo relativo alla ripresa degli allenamenti delle formazioni di , ha una data: si svolgerà, secondo quanto riporta l'Ansa, nel primo pomeriggio di giovedì 7 maggio.

Si tratta di un incontro decisivo, dal quale passa il futuro della Serie A: dalla ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre, dopo che molte delle formazioni italiane hanno già annunciato il ritorno nei centri sportivi in forma individuale dei propri calciatori, alla continuazione vera e propria del campionato.

Intanto, secondo il 'Corriere dello Sport', i club affrontano un'altra grana: gli allenamenti 'facoltativi' considerati prestazione dai giocatori e il pagamento degli stipendi. Alcuni avrebbero inviato una lettera al proprio club affermando che allenarsi non sarà una scelta 'autonoma'.

In attesa della riunione con il Comitato Tecnico Scientifico, è invece slittato il Consiglio nel quale si sarebbe dovuto parlare delle possibili date della ripartenza della Serie A, delle modalità con le quali si sarebbero dovuti svolgere gli allenamenti, di tutti gli scenari del prossimo futuro: doveva svolgersi venerdì 8 maggio in Federazione, ma è stato rimandato.

A confermarlo è stata la stessa Federcalcio attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie. Al contempo, la riunione del Consiglio Federale programmata l’8 maggio è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti. Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati”.

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, a 'Fase Pier' ha espresso alcune perplessità sulla ripresa e posto dubbi sul protocollo che si sta pensando.

"Chi si prende il rischio di far ripartire il calcio se il rischio non è zero? Bisogna partire al momento giusto e con il protocollo ideale. È pensato per la ripresa degli allenamenti ma non quella delle partite ufficiali, non per i viaggi, gli spostamenti, le trasferte e l'incrocio di due squadre. Oggi ci mancano alcuni elementi. Non abbiamo alcune risposte e questo genera incertezza, mancano le date".

Sulla confusione politica è intervenuta Giorgia Meloni, leader di Fratelli d' , che al 'Corriere dello Sport' si è schierata in favore della ripresa, criticando il comportamento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.