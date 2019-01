Allegri verso la Supercoppa: "Affrontiamo un Milan diverso, le differenze si annullano"

Massimiliano Allegri non si fida del Milan, nonostante i 22 punti di vantaggio che separano la sua Juventus e i rossoneri nella classifica di Serie A. Alla vigilia della Supercoppa, l'allenatore bianconero a 'Juventus TV' chiede attenzione e fissa l'obiettivo.

I campioni d'Italia in carica hanno perso tre volte su quattro la Supercoppa sotto la gestione Allegri: due volte ai rigori, con Napoli e Milan, e una volta contro la Lazio nel recupero. Allegri ricorda quelle sconfitte e vuole cancellarle.

"Cercheremo di portare a casa questa coppa visto che due le abbiamo perse ai rigori e una al 95'. In una partita secca i 22 punti di differenza che ci sono in campionato non esistono ".

Di fronte ci saranno i rossoneri, in fiducia dopo la vittoria contro la Sampdoria e quella contro la Spal con cui hanno chiuso l'anno. Nonostante tutti i problemi extra-campo, Allegri teme l'avversario.

"Affrontiamo un Milan diverso, che dopo la vittoria a Genova in Coppa Italia ha grande entusiasmo. Sarà una sfida importante per loro: battere la Juventus in questo momento significherebbe crescere in autostima"