Allegri termina la conferenza, poi torna: "Ho dimenticato di menzionare Trapattoni"

Annuncio di fine conferenza stampa, giornalisti che si alzano e iniziano a lasciare la sala stampa, salvo poi essere interrrotti e richiamati da... Massimiliano Allegri. Proprio l'allenatore bianconero che si era appena alzato dal palchetto, ma che si è affrettato a tornare per ribadire un concetto non certo banale specie per lui.

"Gli chiedo scusa, ma ho dimenticato il Trap, Giovanni Trapattoni è una persona straordinaria, è stato anche mio allenatore a Cagliari".

Battuta non casuale, ma che fa seguito ad una domanda rivolta al tecnico bianconero pochi minuti prima riguardo i migliori allenatori della storia del calcio italiano.

"Ancelotti, Capello, Lippi, Sacchi... Sono tutti allenatori che hanno fatto la storia del calcio italiano" era stata la risposta.

E il Trap? Un lapsus a cui Max ha posto rimedio. In extremis.