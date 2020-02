Allegri sul futuro: "Tornerò a settembre ma non ho avuto contatti col PSG"

L'ex tecnico della Juventus tornerà in pista dalla prossima stagione, ma esclude il trasferimento a Parigi: "Sono qui solo per il mio libro".

Accostato a , , , , , . A tutte le squadre in difficoltà o con problemi in certi punti della propria stagione. Max Allegri ha deciso però di rimanere fedele a quanto detto per mesi e rimanere fermo finoa lla prossima annata.

Nel 2020/2021 ci sarà però il grande ritorno di Allegri, che dopo aver fatto la storia con la Juventus cerca una nuova sfida altrove. Attualmente a Parigi, il tecnico livornese esclude però contatti con la formazione attualmente allenata da Tuchel.

Intervistato da AFP, Allegri è chiaro su questo punto:

Altre squadre

"Non c'è nulla con il PSG e sarebbe una mancanza di rispetto per altri essere qui per parlare con Leonardo. Sono a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro, e in particolare i miei aneddoti, le mie esperienze. Non so ancora nulla sul mio futuro".

"A settembre devo tornare, se mi abituo troppo alle vacanze non lavoro più. Per questo devo riprendere".

"Lo sto imparando per la mia cultura personale, perchè quando vado all'estero non riesco a comunicare...".

Di certo Allegri non vede l'ora di rientrare:Da tempo si parla di una possibile destinazione in Premier per Allegri, che intanto studia l'inglese:La Premier League rimane però la destinazione più probabile per Allegri che sta sì imparando l'inglese per questioni personali, ma anche lavorative: le grandi d' in difficoltà non hanno certo dimenticato il suo nome, pronte a sfruttare il suo status da svincolato. Si vedrà.