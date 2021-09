Prima vittoria della Juventus, Allegri esulta: "Importante, con un pizzico di fortuna"

Il tecnico della Juventus ha commentato il successo in casa dello Spezia: "Stavolta chi è entrato dalla panchina ha fatto bene".

Ha rischiato di perdere, ma alla fine la Juventus ha ottenuto i primi tre punti del suo campionato. In vantaggio contro lo Spezia, il team piemontese ha subito la rimonta dei padroni di casa, per poi vincere in trasferta per 3-2 superando la squadra di Thiago Motta in classifica.

Un successo difficile per la Juventus, non ancora al meglio, sopratutto rispetto al passato. Madama tra mille problemi si è però sbloccata, grazie alle reti di Kean, Chiesa e De Ligt: allo Spezia non bastano i goal di Gyasi nel primo tempo e Antiste nella ripresa.

Al termine della gara, Allegri si è detto soddisfatto della vittoria:

"Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza. E' stata una bella vittoria, importante, anche un pizzico fortunati sulla palla rimasta sulla linea. Abbiamo dei giocatori che devono fare meglio su certe cose, ma stavolta chi è entrato ha fatto bene".

Ancora una volta la Juventus subisce goal dopo aver trovato il vantaggio:

"Abbiamo perso due palle in uscita, forse bisognava accorciare prima. Hanno fatto goal all'incrocio, doveva andare così e ci è servito anche a noi. Non dovevo aspettare risposte nè da Chiesa nè da altri, le qualità son quelle. Mi ha chiesto il cambio perchè si stava di nuovo indurendo il flessore".

La Juventus non mette abbastanza rabbia? Allegri specifica:

"Faccio i complimenti ai ragazzi, non era facile contro uno Spezia che gioca bene. Il calcio è così, al primo tiro prendi il goal e poi rischi di capitolare. Oggi è stata la gara in cui abbiamo rischiato di prendere il terzo goal, più delle altre. Prima di questa partita non abbiamo concesso grandi occasioni. Esigo ci sia più attenzione quando si ha palla, ma sono meno arrabbiato rispetto al Milan perchè non posso martellare sempre i ragazzi...".

Prossimo impegno, quello di campionato contro la Sampdoria: per avere continuità e provare a tornare nelle prime posizioni della classifica.