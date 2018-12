Allegri si gode la rivincita: "Arrivato alla Juventus mi tiravano le uova..."

L'allenatore della Juventus è sincero: "L'ultimo mio errore? Contro il Manchester United, a volte con i cambi perdi le partite".

La Juventus non conosce rivali in campionato e, per il momento, viaggia a vele spiegate anche in Champions League. Massimiliano Allegri prepara adesso la partita contro l'Inter di venerdi sera, ma ha tempo anche per rilasciare alcune dichiarazioni interessanti.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'allenatore della Juventus ha parlato di tematiche sparse, tra campionato e aneddoti passati della sua carriera.

"Allenare è stata la mia sfida, io amo le cose impossibili… o quasi - rivela Allegri - Quando sono arrivato qui mi tiravano le uova, dissi 'speriamo che tra un anno smetteranno'. Ne parlavo col presidente Agnelli. Ma tutte le squadre che ho allenato mi hanno dato qualcosa".

Allegri fa a che un mea culpa sincero: "Dico spesso che il lavoro dell'allenatore è quello di evitare di fare danni. Quando è stato l'ultimo mio? Col Manchester (Juve da 1-0 a 1-2, ndr), a volte con i cambi perdi le partite. Ho sbagliato, altre volte è andata bene".

Poi, immancabile, la sua filosofia di calcio e la frecciatina ad un 'rivale': "Bisogna lavorare molto sui settori giovanili. E fare due passi indietro nelle tradizioni calcistiche italiane. L’Italia ha avuto tantissimi grandi allenatori prima di Sacchi, ma di loro abbiamo buttato tutto. Si pensa che il calcio vada verso una scienza esatta, ma per me è un gioco di conoscenza. Se prendi 20 ragazzini e li lasci lì, dopo due mesi torni e sono tutti migliorati".

Infine, piccolo commento anche sul prossimo big match: "Marotta mi ha voluto alla Juventus, ora è all'Inter ma mi ha detto che venerdì non viene. Metterò 11 giocatori in campo e spero di fare risultato contro una grande squadra. Una partita bella, affascinante, come sempre da cinque stelle di difficoltà. Spalletti è un grande allenatore. Se mi piacerebbe avere Icardi? Ho un grande attacco, sono già molto contento…".