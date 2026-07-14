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Allegri si commuove durante la presentazione al Napoli: il ricordo della madre e la telefonata di De Laurentiis Serie A Napoli M. Allegri

Il nuovo allenatore azzurro ricorda un episodio con il patron azzurro, che gli telefonò prima di un Borussia Dortmund-Juventus, e si commuove: "Era un periodo in cui mia madre non stava bene".