Allegri si commuove durante la presentazione al Napoli: il ricordo della madre e la telefonata di De Laurentiis

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALIIl tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti EsploraScopri la sezione Scommesse su GOALStefano Silvestri14 lug 2026 08:59-04:00Allegri si commuove durante la presentazione al Napoli: il ricordo della madre e la telefonata di De LaurentiisSerie ANapoliM. AllegriIl nuovo allenatore azzurro ricorda un episodio con il patron azzurro, che gli telefonò prima di un Borussia Dortmund-Juventus, e si commuove: "Era un periodo in cui mia madre non stava bene".PubblicitàPubblicità