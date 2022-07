Allegri a DAZN: "L'Inter è ancora favorita per lo Scudetto"

La possibilità di vedere Gatti titolare, il ruolo di Di Maria, lo Scudetto: "Ho un'idea su quanti punti servano per vincere".

Negli Stati Uniti è iniziata la nuova stagione della Juventus. Per ora fatta di amichevoli, in attesa di esordire in campionato ad agosto. Una Madama a caccia di riscatto dopo le due finali perse contro l'Inter in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con zero trofei conquistati.

Sono arrivati Pogba, Di Maria e Bremer per rinforzare l'attacco, sono partiti Chiellini, De Ligt, Bernardeschi, Dybala, Morata. Insomma, una Juventus rivoluzionata dal calciomercato in virtù di addii programmati e occasioni improvvise. A caccia della propria identità.

"Dobbiamo essere differenti deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, ma l'obiettivo è sempre massimale" ha confessato Max Allegri a DAZN. "Un conto è partire con l'obiettivo massimale, un conto è arrivarci perché comunque vincere è una cosa straordinaria, non una normalità. L'articolo prosegue qui sotto Per la Juventus era diventata normalità e forse non avendo vinto niente l'anno scorso se vinciamo quest'anno diventa di nuovo una cosa straordinaria. Dobbiamo migliorare soprattutto sotto l'aspetto realizzativo, l'anno scorso siamo stati l'undicesimo attacco del campionato. Fino a cinque giornate dalla fine avevamo subito solo venticinque goal, come numeri difensivi eravamo in linea per vincere il campionato. Ci sono mancati i goal davanti".

A proposito di difesa, Allegri non esclude colpi di scena, anche con Bremer e Bonucci in squadra:

"Non c'è Chiellini, De Ligt è andato via. Nel calcio non si sa mai, ci sono sempre delle sorprese. Magari Gatti diventerà titolare della Juventus. Sono sereno perché la società è sempre presente".

La Juventus ha riportato Pogba a Torino dopo gli anni al Manchester United. Con lui anche Di Maria:

"Ho ritrovato un Paul diverso, prima era un ragazzo ora con due figli ha più responsabilità. Calcisticamente è sempre uguale. Angel credo possa fare l'ala destra o addirittura il trequartista/seconda punta. Più vicino lo teniamo alla porta, meglio è".

Capitolo Scudetto e Vlahovic: