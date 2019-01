Allegri scherza dopo l'eliminazione: "Campanello d'allarme? Per gli altri un campanaccio allora"

Massimiliano Allegri ha analizzato l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta: "Sono serate che ci fanno bene".

Un Massimiliano Allegri abbastanza sereno quello che si è presentato ai microfoni di 'Rai Sport' al termine di Atalanta-Juventus. I bergamaschi si sono imposti per 3-0, eliminando i bianconeri, con il tecnico toscano espulso nel primo tempo.

Una gara nella quale la Juventus non è mai riuscita a esprimere le proprie qualità, con Allegri che ha sottolineato la serata no dei suoi, senza però dimenticarsi di fare i complimenti agli avversari.

"Stasera è andato tutto storto. Primo goal regalato e poi abbiamo regalato anche il terzo. L’Atalanta ha meritato, a noi è mancata forza mentale. Era da matti pensare che la Juventus avrebbe potuto vincere tutte le partite della stagione anche se tenevamo a questo trofeo. Vanno fatti i complimenti all’Atalanta. Noi dobbiamo ricaricare le energie mentali perché sabato giochiamo di nuovo".

Sull'espulsione dopo il goal del 2-0 di Zapata, Allegri ha spento subito ogni polemica.

"Hanno fatto molto bene ad allontanarmi. L’arbitro ha arbitrato molto bene".

Tornando sulla partita, il tecnico toscano ha provato poi a motivare i suoi, spiegando cosme una sconfitta in questo periodo della stagione possa essere fisiologica.

"Queste sono serate che ci fanno del bene. Era nell’aria. L’anno scorso siamo caduti col Napoli. Ci sono momenti in cui crolli. Ora bisogna pensare a sabato. Non sono preoccupato. I ragazzi devono stare sereni, anche se sono abbattuti. Ci sono momenti in cui bisogna stringere i denti".

Una cosa è certa, Allegri non è allarmato in vista della doppia sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

"Questo non è un campanello d’allarme per l’Atletico. Per gli altri dovrebbe essere un campanaccio allora. Nel calcio non sempre si vince. Ai ragazzi non c’è da rimproverare nulla. Stiamo giocando anche con molti infortunati. Non ho preoccupazioni".

L'allenatore bianconero ha poi chiuso con un'altra battuta, che nasconde però una grande verità, soprattutto per una squadra che punta al bottino grosso in Europa e che per questo deve essere brava ad amministrare le forze.