Massimiliano Allegri saluta l'Allianz Stadium: l'ultima in casa della firmata dal tecnico livornese è un 1-1 con l' , con i goal di Ilicic e Mario Mandzukic.

Nel post partita l'allenatore bianconero ha parlato a 'Sky Sport' della sua avventura bianconera e dell'addio che si è consumato nelle scorse ore.

"Per il bene della squadra era giusto finire. Dopo l’ c’era l’idea di andare avanti, poi le cose nascono in un modo e finiscono in un altro. Non mi sono chiesto perché mi abbiano detto di andare via, è una decisione della società. Mi è stato comunicato venerdì mattina. Dal mio arrivo l'ambiente è cresciuto”.