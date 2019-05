Allegri saluta la Juventus: "Lascio un gruppo vincente, non ho chiesto rivoluzioni"

Dopo cinque scudetti le strade della e di Massimiliano Allegri si separano: l'allenatore toscano saluta i propri tifosi dopo l'annuncio della società, che ha deciso di puntare su altri progetti in vista della prossima stagione.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l' , con la presenza di tutti i giocatori nelle prime file della sala, l'allenatore toscano ha salutato tutti visibilmente commosso:

"Ringrazio il presidente per le bellissime parole. Ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto e per quello che mi hanno dato. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Lascio una squadra vincente. Abbiamo discusso del bene della Juventus. La società ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto opportuno che l'allenatore non fossi più io. Ma questo non cambia niente, perché i rapporti con Andrea sono straordinari, così come con Paratici e Nedved"