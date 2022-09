Allegri rimprovera McKennie: "Siamo alla Juve, doveva fare il 2-0"

Il tecnico bianconero recrimina per l'occasione sciupata dal centrocampista americano sullo 0-1: dal corner successivo, la Juve ha subìto il pari.

La Juventus torna dalla trasferta di Firenze con un punto in classifica dopo il terzo pareggio stagionale maturato sul prato del 'Franchi'. Vantaggio lampo bianconero targato Milik - al secondo centro in maglia zebrata - prima del definitivo 1-1 targato Kouame.

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, si è detto comunque soddisfatto del risultato maturato su un campo tradizionalmente complesso, ma ha avuto comunque modo di recriminare per un episodio che, di fatto, avrebbe potuto indirizzare ulteriormente la partita contro la Fiorentina.

Al 28', sul risultato di 0-1, Angel Di Maria avvia una rapida transizione in contropiede e scarica per l'inserimento di McKennie che, da posizione ideale per battere a rete, sceglie invece la soluzione del passaggio per Kostic che viene murato in corner.

E proprio dal seguente calcio d'angolo, la Juve si fa infilare in ripartenza con Kouame che sfrutta alla perfezione l'imbeccata di Sottil per infilare Perin con il piazzato dell'1-1.

Nel post gara, ai microfoni di 'DAZN', il rammarico di Allegri è evidente.

"Finché non capiamo che la palla della Juventus è diversa da quella di tante altre squadre, con tutto il rispetto, perché quella era una palla da fare il 2-0.

Poi andiamo sul calcio d'angolo, lo battiamo veloce, dietro sono rimasti in parità numerica e lì abbiamo preso goal. Dal 2-0 all'1-1, poi c'è stato un rigore, è cambiata la partita. Le partite a livello psicologico cambiano".

Una sliding door determinante ai fini del risultato, secondo il pensiero del tecnico livornese che dopo la rete dell'1-1 ha persino rischiato di andare sotto all'intervallo quando è stato assegnato un rigore alla Fiorentina - dopo consulto al VAR - per un mani di Paredes sul cross di Sottil.

Per sua fortuna e quella della Juve, Perin è riuscito a graffiare la sfera prolungandola sul palo. Un intervento provvidenziale che, anche in questo caso, avrebbe potuto riscrivere il copione.