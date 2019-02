Allegri rilancia Mandzukic e Caceres: "Contro il Parma saranno titolari"

Allegri rilancia Mandzukic e Caceres per il Parma: "Saranno titolari entrambi, devo decidere il terzo attaccante. Chiellini sarò out 10-15 giorni"

Messa alle spalle la pesante sconfitta patita sul campo dell’Atalanta, che ha decretato la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. La compagine bianconera infatti, sabato sera ospiterà all’Allianz Stadium il Parma per il terzo anticipo del 22esimo turno.

Massimiliano Allegri, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha svelato i piani riguardo la formazione che metterà in campo: "Domani rientra Mandzukic dal 1', dovrò decidere chi mettergli a fianco oltre a Ronaldo: uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa".

In difesa ci sarà Caceres, visto il leggero infortunio di Chiellini: "Giorgio non ha niente di grave ma ci vorranno 10-15 giorni prima che sia a posto. Domani al suo posto gioca Caceres, l'ho visto per due allenamenti ma è un difensore affidabiel e gioca in coppia con Rugani".

Previste novità anche a centrocampo: "Pjanic è pronto. Può giocare anche Bernardeschi da mezzala sinistra, con uno tra Khedira e Bentancur a destra".

