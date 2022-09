Allegri recrimina dopo il ko col PSG: "Buona partita, è un'occasione persa"

Il tecnico della Juventus al termine della gara del Parco dei Principi: "Ottimo spirito, anche se i goal del PSG si potevano evitare".

La Juventus deve inchinarsi all'immensa classe del PSG: una doppietta di Mbappé condanna la 'Vecchia Signora' all'esordio in questa edizione di Champions League, una sconfitta di misura che però non ridimensiona troppo la squadra di Massimiliano Allegri, apparsa in crescita rispetto all'ultima opaca uscita di campionato.

"Abbiamo fatto una buona partita, è un'occasione persa - ha detto a 'Mediaset' il tecnico livornese - Dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto un ottimo spirito, pur rischiando qualcosa, però i giocatori del PSG hanno una qualità e una velocità di esecuzione pazzesche.

Contro avversari così, la difficoltà maggiore è quando non si ha la palla. Siamo stati troppo timidi nel primo tempo, mentre nel secondo siamo migliorati. Abbiamo preso due reti frutto di grandi giocate di classe di Neymar, Messi e Mbappé, ma nonostante questo si potevano evitare".

A 'Sky Sport', invece, Allegri ha detto:

"Usciamo rammaricati, perché potevamo tornare a casa con un risultato diverso. Queste sono le partite di calcio, l'importante è capire che per fare risultato qui bisogna avere più attenzione. Miglioreremo. Ai ragazzi ho detto bravi, ma allo stesso tempo bisogna essere arrabbiati.

Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, siamo andati di più sugli esterni. Ma nel finale dovevamo essere più lucidi. Dobbiamo essere fiduciosi, anche questa sera ci mancavano dei giocatori, quindi è normale soffrire un po'. Dispiace, ma ora dobbiamo pensare alla Salernitana. Ci serviranno i 3 punti".